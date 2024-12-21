تيطراوي يسجل أول أهدافه هذا الموسم في الدوري البلجيكي

تمكن متوسط الميدان الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، ولاعب نادي سبورتينغ شارلوروا، اليوم السبت، من تسجيل أول أهدافه في الدوري البلجيكي هذا الموسم.

وذلك بعد مرور 12 مباراة مع فريقه. وسجل، تيطراوي، هدفا بمناسبة مواجهة فريقه أمام سانت ترويدن، برسم الجولة الـ19 من الدوري البلجيكي.

وخاض خريج مدرسة أتلتيك بارادو، هذه المواجهة، أساسيا، وفي كامل أطوارها، وسجل الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة الـ53 من الشوط الثاني. كما قدم مواطنه، آدم زرقان، تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة الـ37 من الشوط الأول من هذه المواجهة، التي إنتهت بفوز شارلوروا، بهدفين مقابل هدف.

ومن جانب سانت ترويدن، شارك المدافع الدولي، بلعيد زين الدين، أساسيا ولغاية الدقيقة السبعين من المواجهة، ونال تنقيط متوسط بعلامة 6.5.

فيما خاض لاعب الجناح، بلال براهيمي، هذه المواجهة لغاية الدقيقة الـ78 من الشوط الثاني، وقدم آداء جيد في المواجهة ونال تنقيط 7.2.

Qui fait le break ? YACINE ! 🇩🇿🇩🇿🇩🇿

C’est le meilleur milieu du championnat c’est bon j’arrête l’objectivité et je me range dans le chauvinisme.

Il est TROP FORT CE 2003 💎 https://t.co/GHWndgMjYh pic.twitter.com/Qsg4P1ISMY

— Mercu. 🎥🇩🇿 (@CompsMercu) December 21, 2024