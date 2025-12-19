تيطراوي يسجل هدفًا رائعًا في مواجهة سبورتينغ شارلوروا و خينك

بصم متوسط الميدان الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، اليوم الجمعة، أداءً مميزًا خلال مواجهة ناديه سبورتينغ رويال شارلوروا أمام خينك.

ضمن الجولة 19 من الدوري البلجيكي، حيث سجّل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 42 من المواجهة.

وجاء الهدف بتسديدة رائعة على الطائر بعد كرة مرتدة من ركنية، لبعدل بها النتيجة لصالح ناديه بعد أن كان متأخرًا منذ الدقيقة 14.

ويواصل تيطراوي هذا الموسم تقديم مستويات ثابتة، حيث خاض 18 مباراة وسجّل 3 أهداف حتى الآن، مساهمًا في رفع أداء فريقه ومواصلة المنافسة في الدوري البلجيكي.

هذا الهدف يضيف دفعة معنوية كبيرة لتيطراوي وسبورتينغ شارلوروا، ويؤكد قدرة اللاعب الجزائري على صناعة الفارق في المباريات المهمة.