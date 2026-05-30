تيطراوي يفضل “البريميرليغ” رغم اهتمام مارسيليا
يتّجه اللاعب الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، بخطى ثابتة نحو مغادرة ناديه شارلوروا البلجيكي، مباشرة بعد مشاركته مع “الخضر” في مونديال 2026، في ظل كثرة الاهتمامات بخدماته.
وكشفت تقارير إعلامية أمس الجمعة، أن غريغوري لورينزي. المرشّح لتقلد منصب مدير رياضي في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يرغب بشدة في التعاقد مع تيطراوي.
وأشار حساب ” BeFootball” على منصة “إكس” في المقابل، إلى أن شارلوروا، ينتظر إلى غاية نهاية كأس العالم، من أجل الفصل في مستقبل لاعبه.
كما أوضح المصدر نفسه أن الفريق البلجيكي، يرغب في الحصول على قيمة تقدر بـ 12 مليون أورو. من أجل التخلي عن خريج مدرسة أتليتيك بارادو.
وحسب المصدر ذاته، فإن تيطراوي لا يمانع فكرة الانتقال إلى مارسيليا. لكنه يمنح الأولوية حاليًا لنادي ساندرلاند الانجليزي، الذي يتابعه خطواته باهتمام شديد منذ فترة طويلة.
🚨 𝗟𝗢𝗥𝗘𝗡𝗭𝗜 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗧𝗜𝗧𝗥𝗔𝗢𝗨𝗜 (2003) 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 ! 🇩🇿
Son club, Charleroi souhaite attendre la fin de la Coupe du Monde et réclame 12M€.
Le milieu de terrain algérien est OK mais privilégie Sunderland. ⏳👀
— BeFootball (@_BeFootball) May 29, 2026