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الرياضة

تيطراوي يقترب من الإحتراف في أوروبا

بقلم فيصل زيان بوزيان
تيطراوي يقترب من الإحتراف في أوروبا
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يقترب نجم نادي أتلتيك بارادو، ياسين تيطراوي، من خوض تجربة جديدة، والإحتراف في أوروبا.

ووفقا لما كشفه موقع “FOOTNEWS” البلجيكي، اليوم الخميس، فإن نادي سبورتينغ رويال شارلوروا، يقترب من التعاقد مع لاعب بارادو، تيطراوي، والإعلان الرسمي عن الصفقة من المفترض أن يتم قريبا وبسرعة. .

وأوضح المصدر، أن النادي البلجيكي، يستهدف التعاقد مع العديد من اللاعبين الشباب، لتجنب التجربة المخيبة للآمال للفريق الموسم المنقضي، بعد أن ضمن البقاء في دوري الأضواء بصعوبة، حتى دورة “البلاي أوف”.

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