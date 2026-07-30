تيطراوي يقترب من “الليغ 1”

يقترب الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، من خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي، بعدما وضعه نادي لانس على رأس قائمة أهدافه لتدعيم خط وسط الميدان خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية أن إدارة النادي الفرنسي تعتبر لاعب سبورتينغ شارلوروا البلجيكي الخيار الأول لتعزيز وسط الميدان. في ظل اقتناع الطاقم الفني بالإمكانات التي أظهرها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن تيطراوي أعطى موافقته المبدئية على فكرة الانتقال إلى لانس. معبّراً عن رغبته في حمل ألوان النادي “الأحمر والأصفر” وخوض تحدٍ جديد في أحد أبرز الدوريات الأوروبية.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق حول الشروط الشخصية لا يتوقع أن يشكل أي عقبة أمام إتمام الصفقة. في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة نهائية.

ويبقى التحدي الأكبر أمام إدارة لانس في التوصل إلى اتفاق مع نادي سبورتينغ شارلوروا البلجيكي، الذي يرتبط معه اللاعب بعقد ساري المفعول لغاية جوان 2027، ما يجعل المفاوضات المالية مفتاح حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

للإشارة، رفض خريج مدرسة أتلتيك بارادو، مؤخرا، الانضمام لصفوف نادي أولمبياكوس، بسبب عدم اقتناعه بالعرض.