تيطراوي يقص شريط أهدافه في الدوري البلجيكي

افتتح اللاعب الجزائري، ياسين تيطراوي، اليوم الأحد، عداده التهديفي، في الموسم الجديد 2025-2026، من الدوري البلجيكي.

ونجح خريج مدرسة أتليتيك بارادو، في تسجيل ثاني أهداف ناديه شارلوروا، المتقدم حاليا بنتيجة 3-1 على المُضيف سيركل بروج، برسم الجولة الـ 7 من الدوري البلجيكي.

وجاء هدف تيطراوي، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ 39. معززا تفوق شارلوروا، الذي كان متقدما في النتيجة بهدف من دون رد، منذ الدقيقة الـ 2.

ويعد هذا الهدف الأول لتيطراوي، في 8 مشاركات هذا الموسم مع شارلوروا. من بينها مشاركتين في الدور التصفوي لمنافسة دوري المؤتمرات الأوروبي.

وكان لاعب “الباك” قد التحق صيف 2024 بالفريق البلجيكي، وخاض في موسمه الأول 32 مباراة، سجل خلالها هدفين مقابل تمريرتين حاسمتين.