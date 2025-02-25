تيطراوي يقود تشكيلة الأسبوع في بلجيكا

اختير الجزائري، ياسين تيطراوي، لاعب نادي شارلوروا، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوري البلجيكي.

وجاء اختيار تيطراوي، في تشكيلة الجولة الـ 27 من “السوبر ليغا” البلجيكية، عقب المستوى الكبير، الذي قدّمه في انتصار ناديه شارلوروا. السبت الماضي، بنتيجة 1-3، أمام المضيف فيستيرلو، بقيادة الدولي الجزائري اسلام سليماني.

وواجه خريج مدرسة أتليتيك بارادو، صعوبات كبيرة في بداياته مع شارلوروا. الذي التحق به صيف 2024، حيث اكتفى بجمع 39 دقيقة فقط في أول 10 لقاءات. قبل أن يتحول إلى لاعب أساسي بانتظام منذ شهر أكتوبر الماضي.

وإلى حد الآن، خاض تيطراوي، مع ناديه شارلوروا، 29 مباراة ما بين الدوري وكأس بلجيكا، واكتفى بتسجيل هدف وحيد من دون صناعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور