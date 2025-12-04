تيطراوي يقود سبورتينغ شارلوروا إلى ربع نهائي كأس بلجيكا

قدّم الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، اليوم الخميس، أداءً مميزًا مع ناديه سبورتينغ شارلوروا في مواجهة ميشلين ضمن الدور ثمن نهائي من منافسة كأس بلجيكا.

حيث ساهم بشكل مباشر في تأهل فريقه بعد الفوز بثنائية دون رد.

شارك تيطراوي أساسيًا في اللقاء وظهر بثقة كبيرة، سواء في الجانب الهجومي أو في التحركات بين الخطوط، ليؤكد مرة أخرى تطوره اللافت هذا الموسم.

وجاءت أبرز لقطات المباراة عندما وقع تيطراوي على تمريرة حاسمة رائعة في الدقيقة 74، أنهاها زميله في الشباك هدفًا ثانيًا أنهى آمال ميشلين في العودة.

بهذا الأداء، يواصل تيطراوي فرض نفسه عنصرًا مهمًا في تشكيلة شارلوروا، ويقدم إشارات قوية للناخب الوطني مع اقتراب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيلاقي تيطراوي رفقة ناديه شارلوروا في ربع النهائي، مواطنه آدم زرقان لاعب نادي يونيون سانت جيلواز.