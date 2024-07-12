تيطراوي يلتحق بشارلوروا البلجيكي

أعلنت إدارة نادي أتلتيك بارادو، اليوم الجمعة، عن إنتقال لاعبها، ياسين تيطراوي، إلى صفوف نادي رويال سبورتينغ شارلوروا البلجيكي.

ولم تكشف إدارة نادي بارادو، عن تفاصيل أخرى، عن صفقة إنتقال لاعبها، ياسين تيطراوي، والذي يعد من خيرة لاعبي البطولة الوطنية الموسم الفارط، حيث كان محل أطماع العديد من الأندية المحلية والعربية، وكذا الأوروبية في صورة مونبيليه الفرنسي.

وسيزامل لاعب خط وسط المنتخب الأولمبي، تيطراوي، زميليه السابقين في أكاديمية بارادو، آدم زرقان، و بوعلي نذير مجددا.