تيطراوي يواصل التألق ويصنع هدفًا حاسمًا في ربع نهائي كأس بلجيكا

واصل الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، تألقه هذا الموسم، بعدما بصم على تمريرة حاسمة في مواجهة ناديه رويال شارلوروا أمام كلوب بروج. لحساب ربع نهائي كأس بلجيكا.

وقدم تيطراوي “أسيست” الهدف الثاني لفريقه في الشوط الأول، عند الدقيقة +45، مؤكّدًا حضوره المؤثر في المواعيد الكبيرة وقدرته على صنع الفارق في وسط الميدان، خاصة في المنافسات الإقصائية.

وبهذه التمريرة الحاسمة، رفع تيطراوي رصيده إلى 5 مساهمات تهديفية منذ انطلاق الموسم الجاري. بواقع 3 أهداف وتمريرة حاسمتين في 20 مباراة خاضها في مختلف المنافسات. وهو ما يعكس التطور الكبير في مردوده الفني واستمراريته في تقديم الإضافة لفريقه.

