تيغرسي يقترح تخفيض نسب الضرائب لسنة أو سنتين

اقترح عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي، هواري تيغرسي، اليوم الثلاثاء، تخفيض نسب الضرائب لسنة او اثنتين ثم اعادة رفعها بعد انتعاش النشاط التجاري والمالي.

وقال تيغرسي “اذا اردنا التفكير في السياسة المالية يجب ان نفكر كيف ننتج، وليس كيف نحصل، وكيف نبرز الطاقات الوطنية التي يمكن ان تحقق ثروة وتفتح اسواقا محلية والنفاذ للاسواق العالمية وليس عن طريق البيروقراطية الضريبة الموجودة حاليا” .

وأوضح المتحدث، في تصريح للإذاعة، إن التحصيل الضريبي لا يزال ضعيفا ولم يفق 30 بالمائة، مشيرا إلى أن السبب راجع إلى مشكل الشفافية، وأن قيمة الضريبة كبيرة جدا سواء تعلق الأمر بالضريبة على الدخل أو على الاستثمارات.