“تيفو” تكريمي للكوميدي الجزائري رضوان بوغربة يخلق الجدل

ظهر جدل جديد في فرنسا، ولا سيما في مرسيليا، خلال مباراة OM – PSG Classic. جعل جماهير مرسيليا ينسون هزيمة أولمبيك مرسيليا.

بدأ الأمر كله، مساء الأحد، بنشر تيفو يحمل صورة الفنان الكوميدي الفرنسي الجزائري رضوان بوغربة.

وبالفعل، خلال هذه المباراة، كشف فريق “فوز الجنوب”، أحد الداعمين الرئيسيين لنادي OM، في مدرج جاناي. عن تيفو يمثل الممثل الكوميدي رضوان بوغربة يرتدي القميص الأولمبي على ظهره ويحمل دوري أبطال أوروبا.

وفي الملعب، لم يتعرف العديد من المشجعين على وجه الممثل، ولم يكن لذلك تأثير يذكر على الأمسية.

ومع ذلك، على شبكة الإنترنت، أعرب العديد من مشجعي نادي أولمبيك مارسيليا عن أسفهم للتيفو، الذي اعتبروه “تجاريًا” للغاية. بينما احتفل النادي بالموقر إيريك جيريتس، ​​الموجود في الملعب. .

من جانبه، تحدث بابلو لونجوريا، يوم الاثنين عن انزعاجه من هذا التيفو وأوضح للصحافة أنه لم يكن على علم بهذا المشروع.

من جانبه، دافع رضوان بوغربة عن مبادرة نادي مرسيليا ونفى أي رغبة في الترويج لعرضه القادم. المقرر تنظيمه في 22 جوان 2024 على ملعب فيلودروم.