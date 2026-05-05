تيكتوكر تتخلى عن رضيعتها في الشارع وتعرض حياتها للخطر بسطاوالي

فتحت محكمة الجنح بشراقة ملف قضية امراة تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي “التيكتوك “. قامت بالتخلي عن ابنتها الرضيعة وتركتها لوحدها في الشارع معرضة حياتها للخطر بمنطقة سطاوالي بالعاصمة .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها جدتي الرضيعة حديثة الولادة. التي لديها 6 اشهر ضد امها (د.م) التي قامت برمي ابنتها في الشارع وتركتها امام مدخل احدى الشركات بمنطقة سطاوالي. وبعد تدخل عون الامن و تعرف عليها ،وقام بالاتصال بجدها الذي اخذها ،مسرعا الى المستشفى نظرا لحالتها الصحية المزرية .

المتهمة (د.م) تغيبت عن جلسة المحاكمة. حيث وجهت لها تهم تتعلق تعريض حياة قاصر للخطر ، وترك قاصر . فيما حضر جديها من ابيها اللذان صرحا لهيئة المحكمة ان ابويها تخلى عنها وان والدتها هي من رمتها في الشارع. وتركتها في وضعية كارثية. كما قدمت هيئة دفاعهما للمحكمة صورا تثبت حالتها الصحية المزرية التي كانت تعيشها الرضيعة. هذا وقد نبهتهما القاضي ان ابنهما ايضا مسؤول عن ابنته التي تخلى عنها هو الاخر .

فيما التمست نيابة محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ، ضد الام المتهمة. وحددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.