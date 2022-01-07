تيك توك الراعي الرسمي لكأس أمم افريقيا

وقعت اللجنة المنظمة لكأس أمم افريقيا التي ستجري فعاليتها بالكاميرون بداية من الـ 9 جانفي الحالي و تختم في 6 فيفري على إتفاقية رسمية مع تطبيق “تيك توك” لنقل احداث الكان.

وستكون للجماهير الإفريقية والجزائرية خاصة الفرصة مواتية لمتابعة الأحداث والمستجدات البارزة.

كما سيتيح التطبيق فرصة التفاعل، مع توفير تأثيرات داخله بالإضافة إلى ميزات مبتكرة ليستمتع بها الجمهور و يتجاوب معها.

يذكر، أن التطبيق سيكون جزء من كأس أمم افريقيا للسيدات 2022.

قرّر الناخب الوطني جمال بلماضي إجراء عدد من التغييرات على مستوى التشكيلة التي يعتمد عليها خلال مباراة غانا.

وحملت القائمة غياب نجم الخضر رياض محرز الذي فضّل المدرب بلماضي إراحته والإعتماد على ادم وناس في منصبه.

وفي تصريح للمكلّف بالإعلام صالح عبود لـ “النهار أون لاين” بعد دقائق من نشر القائمة الرسمية “رياض في صحة جيّدة، كان معفى من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي. أؤكد ان رياض يتواجد في لياقة جيّدة. بلماضي فضّل إراحته بالنظر إلى كثافة البرنامج الذي كان يواجهه في مانشيستر سيتي” وأضاف “تعرفون جيّدا. ان البطولة الإنجليزية متواجدة في اوج عطائها ويلعبون هناك”البوكسينغ داي”.

وفضّل بلماضي إراحة سعيد بن رحمة هو الأخر، حيث يبدو أن مهندس التتويج بـ “كان” 2019 فضّل إراحة ثنائي “البريمرليغ”، و تحضيرهم للمنافسة الرسمية بشكل جيّد.