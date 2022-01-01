تيك توك يتفوق على غوغل في 2021

تمكن موقع “تيك توك” في وقت وجيز، من التفوق على “غوغل”، ليصبح أكثر المواقع الشعبية عام 2021، وفقا لأحدث البيانات. كما أوضحت شركة “كلاودفير” لأمن الويب في منشور بمدونتها إن “تيك توك” احتل مركز الصدارة لأول مرة في 17 فيفري الماضي. لكن ذلك كان ليوم واحد فقط.

في حين احتل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة المرتبة الأولى أيضا بمارس وفي ماي، ولكنه احتل الصدارة بـ10 أوت لعدة أيام.

و قالت “كلاودفير” في المنشور إنه كانت هناك بعض الأيام التي كان فيها “غوغل” في المركز الأول. لكن “تيك توك” سيطر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وفي عام 2020، احتل تطبيق الفيديو الاجتماعي “تيك توك” المرتبة السابعة بين أكثر النطاقات شعبية. مما أظهر قفزة كبيرة في شعبيته منذ العام الماضي.

وكانت باقي أكثر 10 نطاقات شعبية هي منصة “فيسبوك” التابعة لـ”ميتا”، تلاها “ميكروسوفت”. ثم “آبل”، و “أمازون” وبعد ذلك “يوتيوب” و بعده “تويتر” وأخيرا “واتس آب”.

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كما تجاوز “تيك توك” أيضا أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية هذا العام مثل “الفايسبوك”.

تيك توك، المعروف في الصين باسم “دوين” بالصينية هي خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة بايت دانس الصينية

كما تستخدم منصة الوسائط الاجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، من أنواع مثل الرقص و الكوميديا والتعليم. و التي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى ثلاث دقائق.

في حين يعد الموقع نسخة دولية من دوين Douyin، و التي تم طرحها في الأصل في السوق الصينية في سبتمبر 2016. في وقت لاحق، تم إطلاق TikTok في عام 2017 لنظامي آي أو إس و أندرويد في معظم الأسواق الصين القارية. وأصبح متاحًا في جميع أنحاء العالم فقط بعد اندماجه مع خدمة وسائط صينية أخرى، وهي ميوزكلي، بـ2 أوت 2018.

و يمتلك كل من تيك توك و دوين نفس واجهة المستخدم تقريبًا ولكن لا يمكن الوصول إلى محتوى كل منهما.