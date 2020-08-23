تيك توك يعتزم الطعن في قرار ترامب بالقضاء الأمريكي

أعلن تطبيق تيك توك، أنه سيتقدم بشكوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في ممارستها القمعية ضد الخدمة التي تملكها شركة صينية.

وكان ترامب قد وقع في 6 من أوت الجاري مرسوما تنفيذيا يمهل فيه الامريكيين 45 يوما لوقف التعامل مع الشركة الصينية المالكة للتطبيق.

وهو المرسوم الذي تعتزم الشركة الطعن به أمام القضاء.

وجاء في بيان لشركة تيك توك: ” من أجل ضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا وزبائننا خدمة عادلة، لا خيار لنا سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي “.

وفي وقت يتصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، اتهم ترامب تطبيق “تيك توك” بأنه يتيح للصين تعقب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم والتجسس على شركات.

ونفى تطبيق “تيك توك” مرارا الاتهامات الموجهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، وأعلنت الشركة الصينية أن التطبيق لم يزود يوما الحكومة الصينية ببيانات أي مستخدم أمريكي.