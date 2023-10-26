تيلفيريك عنابة-سرايدي: إستئناف الخدمة بداية 2024

أعلنت مديرية النقل بولاية عنابة، عن إستئناف الخدمة بالمصعد الهوائي “تيليفيريك” عنابة-سرايدي الذي يخضع حاليا لأشغال إصلاح “بحلول السنة المقبلة”.

وجاء في بيان للمديرية، على صفحتها بفايسبوك، أنه “قد تم في هذا الإطار إصلاح وتركيب الأعمدة الثلاث للمصعد الهوائي. التي تضررت جراء التقلبات الجوية وتسببت في توقف المصعد الهوائي عن الخدمة في جانفي 2019 .

مشيرا إلى أن “أشغال إصلاح هذه الوسيلة الهامة للنقل عبر الكابلات تسجل حاليا نسبة متقدمة”.

وتتمثل الأشغال المتبقية التي تشرف عليها مؤسسة النقل الجزائري عن طريق الكوابل “إيتاك” في تركيب الكوابل والمحركات الكهروميكانيكية. لتنطلق بعدها مرحلة التجارب تحسبا لاستئناف الخدمة،كما أضافت ذات الوثيقة.

ويمثل المصعد الهوائي عنابة-سرايدي الذي أنجز سنة 1986 مكسبا هاما في مجال النقل بالنسبة للولاية عموما وسكان بلدية سرايدي خصوصا.

إضافة إلى كونه وسيلة استقطاب تساهم في ترقية النشاطات السياحية بالمنطقة.

ويمتد هذا المصعد الهوائي على مسافة 4.150 مترا ويوفر خدمة النقل بين عنابة وسرايدي في ظرف لا يتجاوز 20 دقيقة. وذلك عبر عربات هوائية تضمن نقل نحو 2.000 مسافر يوميا.