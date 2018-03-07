“تيليطون” من أجل مبولحي في السعودية!!

الرياضة
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“تيليطون” من أجل مبولحي في السعودية!! صورة مُركبة
بقلم إسماعيل عشاش

أكد أنصار نادي “الإتفاق” السعودي لعبهم دورا كبيرا في تجديد إدارتهم لعقد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي لغاية سنة 2021.

وأوضح مُحبوا “الإتي” بأنهم ساهموا بأموالهم الخاصة في تدعيم خزينة الفريق تحت شعار “#مشاركتي_للتجديد_مع_مبولحي” ومبالغ مُتراوحة حسب قدرة كل مُناصر.

وعبر “الكوماندوس” عن فخرهم بالخطوة التي قاموا بها، خاصة وأن قائدهم يُقدم عروضا كبيرة منذ وصوله لدوري “عبد اللطيف جميل”.

ولم يعرف “الرايس” منذ وصوله للمملكة طعم الهزيمة في 7 مُباريات على التوالي، مُساهما في خروج فريقه من منطقة الخطر.

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