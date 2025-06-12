تيمياوين: وفاة طفل بعد تعرضه لصعقة كهربائية

توفي طفل يبلغ من العمر 13 سنة. بعد تعرضه لصعقة كهربائية مميتة إثر تسلقه عمودًا كهربائيًا ذا توتر عالٍ. وذلك بحي أمبتال قرب سوق المواشي بتيمياوين.

وحسب الوحدة الثانوية للحماية المدنية فإن الطفل كان في حالة حرجة، وقد أصيب بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه والظهر واليدين والرجلين. تم إسعافه في عين المكان، قبل أن يُنقل على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة. الخدمات بتيمياوين، أين لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه.

هذا وقد باشرت الجهات المختصة حقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث.