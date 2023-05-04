تيميمون: توافد أزيد من 3 آلاف سائح على الواحة الحمراء منذ بداية 2023

كشفت إحصائيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية توافد ما لا يقل عن 3121 سائحاً منذ مطلع السنة الجارية على ولاية تيميمون، وذلك في إطار موسم السياحة الصحراوية.

وأوضحت ذات المصالح ان 2423 سائحاً وطنياً و698 أجنبياً من مختلف الجنسيات ممن توافدوا على الواحة الحمراء منذ مطلع السنة الحالية. وذلك للإستمتاع بما تزخر به المنطقة من قدرات سياحية متنوعة ما بين طبيعية وثقافية وتاريخية، وهو ما يؤهلها لإستقطاب السياح.

وفي تصريح لوأج قالت للمديرة المحلية للقطاع إنّ السياح يتوافدون على جميع المعالم السياحية بالمنطقة من بينها القصور القديمة التي تشتهر بها هذه الولاية التي تحصي أكثر من 100 قصر أثري. فضلاً عن المناظر الطبيعية الخلابة والمسالك السياحية المتنوعة.

كما عرف قطاع السياحة والصناعة التقليدية بولاية تيميمون الفتية ”انتعاشاً ملحوظاً” هذا الموسم مقارنة بالمواسم السياحية الفارطة سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بخصوص التسهيلات في منح التأشيرة للسياح الأجانب بواسطة وكالات السياحة والأسفار لدى الوصول، وبرمجة رحلات جوية إضافية نحو مناطق الجنوب الكبير.