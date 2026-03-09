تيميمون.. قتيلان في اصطدام بين شاحنة ودراجة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيميمون، اليوم الاثنين، حادث مرور مميت وقع بالمكان المسمى قصر تيعنطاس ،ببلدية تيتركوك، حيث أسفر عن وفاة شخصين.

وأوضحت للمصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 01سا15د من أجل حادث اصطدام بين شاحنة و دراجة نارية. بالمكان المسمى قصر تيعنطاس، بلدية ودائرة تيتركوك.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخصين بعين المكان كانا على متن الدراجه النارية. تمّ نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

