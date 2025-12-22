تيميمون.. قتيل وجريحان في انحراف وانقلاب سيارة

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح، في حادث مرور وقع اليوم ببلدية تيميمون، إثر انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 51.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت في حدود الساعة 15:10، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان، فيما تم إسعاف المصابين ونقلهما إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى تحويل الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.