تيميمون.. محسن يتكفل بحج عجوز وجهت نداءً إلى الرئيس لتحقيق أمنيتها قبل الوفاة

أخبار الجزائر
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تيميمون.. محسن يتكفل بحج عجوز وجهت نداءً إلى الرئيس لتحقيق أمنيتها قبل الوفاة
بقلم عاصم بوخاري

تكفل أحد المحسنين بحج العجوز، نواد مسعودة المولودة سنة 1941، والتي وجهت نداءً خاصًا إلى الرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وطالبت العجوز في ندائها، بتمكينها من زيارة بيت الله وأداء مناسك الحج قبل موتها.

وكانت العجوز أكدت أنّها فقيرة وليس لها أولاد ولا معيل لها سوي الله، وأنّها تستنجد بالرئيس لأداء مناسك الحج كآخر حلم لها.

وتسكن المعجوز بكوخ وتفترش الرمل وتتكفل بها إمرأة من المحسنين فقط.

هذا وفور بث “النهار” ندائها إتصل أحد المحسنين، الذي رفض ذكر إسمه، وأكد تكفله بجواز حج العجوز مع كل التكاليف لتلبية رغبتها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=775501

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