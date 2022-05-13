تيميمون..وفاة شخصين واصابة آخر في حادث مرور بمنطقة اوقروت

لقي شخصان مصرعهما، امسية اليوم، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي ادرار وتيميمون.

وبالضبط بمنطقة اوفران بدائرة اوقروت جنوب ولاية تيميمون.

ويوجد من بين الضحايا رئيس بلدية سابق لبلدية تسابيت بأدرار، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة.

وحسب مصادر محلية بالمنطقة، فلقد اكدت ان الحادث وقع أثر انقلاب سيارة رباعية الدفع.

وتجدر الاشارة الى ان الضحايا تم نقلهم الى المستشفى بالمنطقةـ فيما فتحت قوات الدرك الوطني تحقيقا في اسباب الحادث المروع.