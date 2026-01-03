تيميمون.. 4 جرحى في انقلاب حافلة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيميمون، حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 118، ببلدية تينركوك، حيث أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 05سا15د لأجل حادث انحراف وانقلاب حافلة. على مستوى الطريق الوطني رقم 118، بلدية ودائرة تينركوك.

حيث خلف الحادث إصابة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 سنة و36 سنة لهم جروح مختلفة. (من بينهم ضحية في حالة صدمة)، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

