تيم حسن وكاريس بشار معا في رمضان

سيجتمع النجمان السوريان تيم حسن وكاريس بشار، في عمل درامي ضخم، من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

والعمل من إخراج السوري سامر البرقاوي، وسيحمل عنوان “فرق عملة”، ومن المقرر أن يدخل المنافسة في الموسم الرمضاني لعام 2025.

ويضم العمل المرتقب نخبة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم تيم حسن وكاريس بشار وأنس طيارة ولين غرة وسارة بركة.

ويواصل صُنّاع المسلسل الجديد، مفاوضاتهم مع فنانين آخرين للانضمام إلى فريق العمل.

ومن المقرر أن يكون مسلسل “فرق عملة”، من الأعمال المعاصرة، حيث يتولى كتابة السيناريو الكاتب عمر أبو سعدة. فيما تتولى شركة الصباح إنتاج العمل.

ويأتي هذا العمل ليعيد الثنائي الجماهيري تيم حسن وكاريس بشار، اللذين سبق لهما تقديم أعمال ناجحة حققت انتشاراً كبيراً.

وتوقّع العديد من المتابعين ميديا أن يحقق مسلسل “فرق عملة” نجاحاً كبيراً، نظراً للأسماء المشاركة فيه.