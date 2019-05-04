تيم حسن يرد على سيرين عبد النور 

رد النجم السوري، تيم حسن، على ما قالته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عنه، خلال حلولها ضيفة على برنامج “بيت الكل”.

حيث وصفت سيرين، تيم، بأن الممثل العربي الكامل، وقالت أنها كانت ترغب بالتمثيل معه.

ورد تيم على سيرين، قائلا: “شكرا كتير عالكلمات الحلوة، ومبروك سيرين نورتي الهيبة الحصاد وانشالله يكون النجاح حليفنا”.

وينتظر الجمهور العربي بشوق كبير، الموسم الجديد، من مسلسل “الهيبة”، والتي عرفت اجزاءه السابقة نجاحا كبيرا.

وسيعرض الجزء الجديد، في شهر رمضان، من بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور ومنى واصف وعبدو شاهين وغيره