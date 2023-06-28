قناة النهار تينهينان :” في العيد الكبير مانديروش حلويات” بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 14:14 عيد الأضحى شارك غرِّد أرسل 27 0 تينهينان :” في العيد الكبير مانديروش حلويات” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/l2mca اقرأ أيضا رئيس الجمهورية :" صون إستقلالنا يأتي بمساعدة قوية لروسيا في تسلـ ـيحنا" قناة النهار 15 جوان وزير الفلاحة يعلق حول فيديو المواطن الذي كشف السعر الحقيقي للخروف .." مايفوتش 3 ملاين ونص" قناة النهار 20 جوان المدية: المدارس القرآنية والكتاتيب .. قبلة الأطفال خلال العطلة الصيفية قناة النهار 23 جوان شوفو حكايتي / إمرأة يتيمة ضحية نزاع عائلي بسبب الورث وجدت الشارع مأواها الوحيد..ترقّبوها قناة النهار 24 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء فرحة التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 26 جوان " أزيد من 790 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا بداية من اليوم.."ربي يوفقهم قناة النهار 11 جوان علوم تجريبية الأسئلة كانت في المتناول بالنسبة للسنوات الماضية..الأسئلة لي توقعتهم طاحو وخدمت على 14 قناة النهار 12 جوان تلمسان: توفير مرافق الراحة والأمن لإنجاح موسم الإصطياف قناة النهار 22 جوان بوتين يرحب برئيس الجمهورية كضيف شرف في أشغال المنتدى الإقتصادي العالمي قناة النهار 16 جوان سوق أهراس: التلميذة ملاك تجتاز امتحان البيام بالمستشفى لليوم الثالث والأخير قناة النهار 07 جوان