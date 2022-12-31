تين هاغ يستبعد راشفورد لأسباب تأديبية

إستبعد المدرب الهولندي لنادي مانشستر يونايتد، تين هاغ، نجم فريقه ماركوس راشفورد، كإجراء تأديبي بحق اللاعب.

وقرر تين هاغ إقحام اللاعب الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو، مكان راشفورد، في مباراة الولفز التي تلعب حاليا، برسم الجولة 18 من البريميرليغ، على ملعب مولينو الخاص بولفرهمبتون.

يجدر للإشارة، سبق للمدرب تين هاغ الدخول في صراعات مع نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو، الذي إنتهى المطاف به بفسخ عقده مع الشياطين الحمر.