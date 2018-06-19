تييري فروجي: “عقدي مع سوسطارة لا يتضمن أي أهداف لحد الآن” !

أكد المدرب الفرنسي الجديد لفريق إتحاد العاصمة “تيري فروجي”، أنّ عقده الجديد مع فريق سوسطارة لا يتضمن أي هدف محدد من طرف إدارة النادي.

وفاجئ فروجي جميع المتتبعين أثناء الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“لم نسطّر الأهداف لحد الآن، لكن هل يعقل أن يحتل فريق إتحاد العاصمة المركز السادس أو السابع، عندما تقولون أنه يجب أن نتوج بكأس الكاف، وأن نظهر بمستوى جيد في البطولة العربية، هنا علينا أن تكون لدينا إرادة جماعية”.

وأضاف:”لم يتم تحديد الأهداف اليوم..وأعلم أن الأهداف التي سيتم تحديدها فيما بعد ستكون في غاية الأهمية، لكن أنتم تعلمون جيدا أن كأس الكونفيدرالية في غاية الأهمية”.