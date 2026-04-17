تُحضيرا لاحتضان الأسبوع العلمي.. والي سوق أهراس يستقبل وفد الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

في إطار التحضيرات الخاصة بإحياء فعاليات الطبعة الثانية من الأسبوع العلمي بولاية سوق أهراس، استقبل والي الولاية عبد الكريم زيناي مساء اليوم، رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات رفقة نائبه، وعدد من الأساتذة والخبراء المنتمين إلى الأكاديمية.

وذلك في لقاء يندرج ضمن سلسلة المشاورات الرامية إلى ضمان نجاح هذه التظاهرة العلمية.

وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية والعلمية المرتبطة بالتحضيرات الجارية لإنجاح هذه التظاهرة، التي تُقام تحت شعار: “العلوم في الجزائر من مادور إلى يومنا هذا”، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المبادرة في إبراز المكانة العلمية والتاريخية لولاية سوق أهراس، وتعزيز ارتباط البحث العلمي بالواقع التنموي المحلي والوطني.

كما شدد الحضور على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل توفير الظروف المثلى لإنجاح هذه الطبعة، التي يُرتقب أن تشهد مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والمهتمين بالشأن العلمي، بما يساهم في ترقية الثقافة العلمية ونشرها داخل المجتمع.

وتندرج هذه التظاهرة في سياق دعم الحركية العلمية والثقافية التي تشهدها الولاية، وترسيخ دور العلم والمعرفة كرافد أساسي للتنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد قائم على الابتكار والتقدم