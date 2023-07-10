إعــــلانات
أخبار الجزائر

تُحفة معمارية ومجهز بأحدث المعدات.. تدشين مستشفى جديد بوهران

بقلم نادية بن طاهر
تُحفة معمارية ومجهز بأحدث المعدات.. تدشين مستشفى جديد بوهران
  • 825
  • 0

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، رفقة والي ولاية وهران السعيد سعيود، على تدشين المؤسسة العمومية الاستشفائية التي تحمل اسم المجاهد الدكتور “فرادي محمد بن عمار”.

وحسب بيان للوزارة، يعتبر هذا الصرح الطبي تحفة معمارية متميزة بطاقة استعاب تقدر ب 240 سرير.

كما يتوفر على مختلف التخصصات الطبية التي يحتاجها المريض، وتم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية.

ويؤطر المستشفى أطقم طبية وإدارية ذات كفاءة، مما سيساهم بشكل كبير في توفير تغطية صحية جيدة لسكان الولاية وحتى الولايات المجاورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/XAHdb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر