تُدشن خلالها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية.. وزيرة الثقافة غدا بخنشلة في زيارة عمل

تشرع وزيرة الثقافة مليكة بن دودة غدا الأربعاء، في زيارة عمل إلى ولاية خنشلة تدوم يوما واحدا.

وستقوم الوزيرة خلال هذه الزيارة بمعاينة مواقع أثرية، كما ستشرف على تدشين بعض المشاريع التابعة لقطاع الثقافة بالولاية.

وحسب بيان الوزارة، فستعاين الوزيرة كلا من قصر ديهيا بالموقع الأثري بغاي، وقصر الجازية بضريح سيد ياس ببلدية المحمل، المصنفين وطنيا كموقعين أثريين تاريخيين.

أما ببلدية خنشلة، ستقف الوزيرة، على حالة قاعة السينماتيك، وعلى أشغال مشروع مخبر المحافظة والترقية للآثار.

كما ستعاين مشروع مسرح الهواء الطلق المتقدمة أشغال إنجازه بنسبة 95 في المائة.

وستقوم وزيرة الثقافة والفنون، بتدشين المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، على أن تزور معرضا للكتاب لأدباء المنطقة.