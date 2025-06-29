تُسلم للتلاميذ قبل 31 جويلية..هذه تفاصيل الحصول على 5 آلاف دينار

وقّع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوماً تنفيذياً يتعلق بالمنحة الدراسية “الخاصة” وشروط وكيفية منحها للتلاميذ.

وحسب المرسوم الذي صُدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تخصص المنحة المدرسية الخاصة والمقدر مبلغها بخمسة آلاف دينار (5.000 دج). لكل تلميذ منحدر من عائلة معوزة لا يتوفر والداه أو وصيه على أي دخل يقل أو يساوي الدخل الشهري مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما يجب أت يكون المعني مسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية أو بمؤسسة التربية والتعليم المتخصصة العمومية.كما أنها تمنح مرة واحدة قبل بداية كل سنة دراسية.

وحسب المرسوم التنفيذي يجب أن تملأ ” استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة”، من طرف ولي أو وصي التلميذ المتمدرس. ويوافق عليها من طرف مديري المؤسسات،بخصوص صفة التمدرس. يتم إيداع الاستمارة المذكورة من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني، لدى المؤسسات مرفقة بملف يتكون من نسخة. من وثيقة للهوية البيومترية وشهادة عدم تقاضي أي دخل أو شهادة كشف الراتب. صادرة عن المصالح المختصة، وشهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي، حسب الحالة وصك بريدي مشطوب للمستفيد.

الملفات تعالج على مستوى البلديات

وترسل الملفات من طرف المؤسسات اإلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلدية المعنية.حيث تكلف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية. على مستوى البلديات بإدراج بيانات الملفات المودعة لديها في البطاقية الوطنية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة.

كما تنشأ لجنة تقنية إدارية على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تكلف بتأطير عملية الاستفادة. من المنحة المدرسية الخاصة

و تكلف اللجنة بتحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة، بعد التحقق من المعلومات المقدمة. عن حالتهم الاجتماعية.

مقاربة قاعدة بيانات طالبي الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة

هذا وتقوم اللجنة بمقاربة قاعدة بيانات طالبي الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة مع مختلف المصالح والهيئات المختصة ضبط قائمة التلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة

مع تدقيق معطيات البطاقية الوطنية. الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة على مستوى الولاية وتحويل القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة إلى اللجنة الولائية وكذا تزويد اللجنة الولائية بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها

و يجب أن تتضمن القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة على تسمية مؤسسات تمدرس التلاميذ، اسم ولقب التلاميذ، الرقم التعريفي المدرسي للتلاميذ، أسماء وألقاب أولياء أو أوصياء التلاميذ، الرقم التعريفي الوطني الوحيد لأولياء أو أوصياء التلاميذ، أرقام الحسابات الجارية البريدية لأولياء أو أوصياء التلاميذ.

كما يكلف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإرسال القائمة النهائية للمستفيدين المصادق عليها من اللجنة، المدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، الذي يتولى تسديد المنحة المدرسية الخاصة في أجل لا يتعدى 31 جويلية من كل سنة.