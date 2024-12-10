تُقل أزيد من 900 سائح.. رسو الباخرة السياحية “viking saturn” بميناء الجزائر

رست صباح اليوم الثلاثاء، بميناء الجزائر، الباخرة السياحية viking saturn بالرصيف رقم 9 وعلى متنها 905 سائح من جنسيات مختلفة.

وحسب مؤسسة ميناء الجزائر، توجه السياح الأجانب طبقا لبرنامج الزيارة في جولة استكشافية إلى كل من القصبة العتيقة والشوارع الرئيسة للعاصمة، مقام الشهيد، تيبازة، ليتعرفوا على أهم المعالم السياحية التي تزخر بها الجزائر.

كما تم تسخير كل الوسائل البشرية واللوجستية لاستقبال السياح في أفضل الظروف، حسب المصدر نفسه.

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