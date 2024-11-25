تُقل 1037 سائحا.. باخرة VIKING SATURN ترسو بميناء الجزائر

رست صبيحة اليوم الإثنين، في حدود الساعة 7:00 صباحا باخرة سياحية تحت اسم VIKING SATURN، بميناء الجزائر قادمة من تونس متوجهة نحو إسبانيا و على متنها 1037سائحا من جنسية أمريكية.

وكان ممثلو مكتب الديوان الوطني للسياحة بالميناء في استقبالهم، أين تم توزيع الدعائم الترقوية. باللغة الانجليزية بغية الترويج و التعريف بالمقصد السياحي.

حيث سيكون برنامج الرحلة، جولة سياحية في الجزائر العاصمة: القصبة، البريد المركزي، الحامة، مقام الشهيد. تيبازة ثم العودة الى ميناء الجزائر على الساعة 19:00 مساءً، حسب الديوان الوطني للسياحة.

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