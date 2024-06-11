تُنظم يوم 13 جويلية.. هذه تفاصيل إجراء مسابقة الترقية في قطاع التربية

أصدرت وزارة التربية الوطنية المنشور الإطار الخاص بتنظيم الامتحانات المهنية المُقرر اجراؤها يوم 13 جويلية القادم.

وأمرت الوصاية من خلال المنشور الذي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، بتحضير وتجهيز مركز الحفظ والتوزيع بغرفة محصنة ومؤمنة لحفظ حافظات المواضيع، مع تجهيز مركز الحفظ والتوزيع والغرفة المحصنة بكاميرات المراقبة والتسجيل لضمان حماية وتأمين المواضيع.

والتأكد من وظيفية مراكز الإجراء وجاهزيتها، مع إعداد وإرسال دفاتر مراكز الإجراء إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مرفقة بقوائم المراكزالاحتياطية، موقّعة ومختومة قبل يوم الاثنين 01 جويلية 2024 كآخر أجل حجر معلومات المترشحين ومراقبتها مراقبة جيدة ودقيقة.

وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمترشحين المسلمة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لأن هذه المعطيات الرقمية هي التي ستُستغل في إنجاز كشوف نقاط الاختبارات الكتابية ومحاضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين في الامتحانات المبنية.

إضافة إلى دراسة ملفات المترشحين والتأكد من استفانها للشروط القانونية، ابتداءً من فتح التسجيلات و الالتزام التام بآجال عملية التسجيل وفترة إبداع الملفات المحددة ابتداءً من يوم 04 جوان 2024 إلى غاية 27 جوان.

تنصيب كاميرا للمراقبة والتسجيل

كما أمرت الوزارة، بوضع خزانة حديدية محصلة تحت الصرف رئيس المركز بمكتبه لحفظ المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها على المترشحين، وأيضا لحفظ أظرفة أوراق إجابات المترشحين مغلقة ومختومة إلى غاية تسليمها لمديرية التربية مع تنصيب كاميرا للمراقبة والتسجيل.

مع إجلاء قاعات الإجراء والممرات والأروقة من كل ما يُعيق الحركة أو الرؤية بالنسبة للمترشحين والأساتذة الحراس وتجهيز القاعات بالأثاث الكافي المناسب بعدد المترشحين فقط.

وأمرت الوزارة بتجهيز المركز بمولد كهربائي والتأكد من صلاحيته ووظيفيته وتجريبة، وتوفير العتاد الضروري للطباعة والاستنساخ مع التأكد من صلاحيته ووظيفيته وتجربيه.