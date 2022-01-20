تڨرت: الأمن يحجز أكثر من 10آلاف وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم عبد العالي رحومة
تمكن عناصر الأمن بتڨرت من حجز شاحنة نقل البضائع محملة بكمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية، من مختلف الأنواع والأصناف تقدر بـ 10188 وحدة.
العملية تمكنت من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر. تفاصيل العمليةتعود لورود معلومات بنقل كميات معتبرة من المشروبات الكحولية على إثرها تم وضع مخطط أمني، لتوقيف وحجز الشاحنة كانت تستعمل في نقل المشروبات الكحولية.
بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية
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