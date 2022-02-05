تڨرت: وفاة شخصين وإصابة أخر بعد سقوطهم في بالوعة

خلف حادث سقوط ثلاثة أشخاص في بالوعة للصرف الصحي بمحطة لوقود وفاة شابين في مقتبل العمر والثالث في حالة حرجة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنتشال الضحايا. اين تم نقلهم إلى مستشفى باشي معمر بالحجيرة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات لمعرفة اسباب الحادث.

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تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، مساء اليوم الأربعاء من إنتشال جثة طفل من داخل بالوعة في المصب الرئيسي للصرف الصحي ببرج باجي مختار.

الطفل يبلغ من العمر 15 سنه فيما تم إنتشاله جثة هامدة من البالوعة، ونقلت جثته إلى المستشفى المختلط ببرج باجي مختار.

وتمت العملية بعد أن أبلغ مواطنون مصالح الحماية المدنية بوجودجثة داخل بالوعة في المصب الرئيس للصرف الصحي. وعليه تنقلت مصالح الحماية المدنية لعين امكان رفقة مصالح الدرك الوطني، أين تم إنتشال جثة الطفل.

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لقي 3 أشخاص حتفهم صبيحة اليوم الإثنين، وأصيب إثنين آخرين باختناق داخل بالوعة من الحجم الكبير لقنوات الصرف الصحي بولاية البليدة.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بني مراد صباح اليوم على الساعة 09 سا و 09 د، بالتدعيم من الوحدة الرئيسية ووحدة أولاد يعيش. من أجل عملية إنقاذ على مستوى الديوان الوطني للتطهير ONA حي فتال بلدية بني مراد.

وأضاف البيان، أن 5 عمال سقطوا داخل بالوعة بعمق حوالي 06 أمتار تابعة لمحطة تصفية المياه، البالوعة مشبعة بغازات سامة. ليتم إنقاذ وإخراج الضحايا الخمسة وإسعافهم في عين المكان قبل إجلائهم على جناح السرعة نحو مستشفى فرانتز فانون.

وكشف البيان، أن ضحية واحدة في حالة عادية، وأخرى ما تزال في العملية المركزة داخل مستشفى فرانتز فانون. في حين تم تأكيد وفاة 3 عمال داخل المستشفى بعد محاولة إنعاشهم.