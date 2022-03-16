تڨرت: 7 جرحى في حادث اصطدام حافلة لنقل مسافرين بشاحنة 

خلف حادث مرور وقع على مستوى مفترق الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية تقرت والمغير في إصابة 7 أشخاص.

الحادث وقع بين الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية تقرت والمغير الطريق الولائي رقم 306 الرابط بين غمرة والمقرين. وتمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين تشتغل على خط ورقلة جيجل بشاحنة.

وأسفر عن إصابة سبعة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدانية الى المستشفى. و فتح الطريق امام المركبات، كما تم فتح تحقيق من طرف فرق الدرك الوطني لمعرفة الاسباب الحقيقة لحادث.

وقع، اليوم الأحد، حادث مرور خطير، إثر اصطدام بين حافلة لنقل ‎المسافرين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية سور الغزلان. و تشغل الحافلة خط بسكرة-الجزائر، حيث كان على متنها 44 مسافر.

كما خلف الحادث، إصابة 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 71 سنة، حسب ما افاد به بيان من الحماية المدنية. في حين أشار البيان ذاته إلى أن الجرحى تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي في البويرة.

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و لقي 8 أشخاص و أصيب 407 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن.

و حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية امس السبت، فقد تدخلت ذات المصالح. من أجل إسعاف 27 شخصا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس. جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) .

و المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل منازلهم. و ذلك بولايات قسنطينة، أم البواقي، عنابة، المدية و الجلفة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر التراب الوطني. بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), بـ28 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

تحثهم من خلالها على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى القيام بـ31 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية و خاصة، إلى جانب المجمعات السكنية والشوارع.

كما لقي 18 شخصا حتفهم في حوادث مرور متفرقة، وقعت بالمناطق الحضرية للوطن الأسبوع الماضي.

و في هذا السياق سجلت مصالح الأمن الوطني في بيان لها اليوم الخميس، وفاة 18 شخصا وجرح 409 آخرين.

و هذا في 352 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من الشهر الجاري،

واضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -20 حادثا.

و انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ – 33 جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ + 4 حالات.

كما تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%.