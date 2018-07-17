ثالث نادي إيطالي لعب له “غزال” يُعلن إفلاسه !!

أعلن ناديي تشيزينا وباري الإيطاليين اليوم الثلاثاء إفلاسهما رسميا بعد الأزمة المالية الحادة وفشلهما في إيجاد حلول قبل إنطلاق الموسم الكروي المُقبل.

حيث فشل فريق باري الذي لعب في الدرجة الثانية الإيطالية الموسم الماضي في إيجاد مالك جديد للنادي قبل إنقضاء الأجال المُحددة.

وسار نادي تشيزينا على نفس نهج باري عندما أعلن إفلاسه ليتم بذلك إسقاط الفريقين للدرجة الرابعة الإيطالية مثلما حدث الأمر مع فريق بارما.

والغريب في الأمر أن الثلاثي المذكور لعب له النجم الدولي الجزائري المٌعتزل عبد القادر غزال.