ثاني أكبر المطارات في اليمن يتوقف عن العمل

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ثاني أكبر المطارات في اليمن يتوقف عن العمل
بقلم وافي مهاجري

أعلنت سلطات مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرق اليمن، مساء الثلاثاء، توقف الرحلات الجوية.

وأبلغ مدير المطار  طيران اليمنية والسعيدة اليمنيتين وأفريكانا اكسبرس الأفريقية، تعليق الخدمات الملاحية وعدم القدرة على استقبال رحلات بسبب إضراب الموظفين للمطالبة بدفع مستحقاتهم المتأخرة والمتمثلة في الحافز والتأمين.

وأشار إلى أن “الإضراب الكلي لموظفي المطار سبقه جزئي لمدة ساعتين لثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد، إلا أن الإدارة لم تستجب لمطالبهم، وهو ما يعني تحمل مطار عدن عبئاً إضافياً نتيجة توقف رحلات مطار سيئون”.

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