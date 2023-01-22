ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر.. زواج رائد الفضاء باز ألدرين بعمر 93 عاما

تزوج رائد الفضاء الأمريكي السابق باز ألدرين، البالغ من العمر 93 عامًا، من أنكا فاور البالغة من العمر 63 عامًا.

وقام رائد الفضاء، وهو ثاني إنسان تطأ قدمه على سطح القمر بعقد قرانه على Anca Faur 63 البالغة عامًا. نائب الرئيس التنفيذي لشركة Buzz Aldrin Ventures.

وغرد رائد الفضاء على تويتر “لقد تزوجنا رسميا في حفل خاص صغير في لوس أنجلوس غرب الولايات المتحدة”.

وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn، حصلت Anca Faur على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية في عام 1996. من جامعة بيتسبرغ. قبل انضمامها إلى Buzz Aldrin Ventures، عملت في شركتي المواد الكيميائية Union Carbide و Johnson Matthey. كانت أيضًا أمينة صندوق لوبي الهيدروجين وخلايا الوقود، “مجلس أعمال الهيدروجين في كاليفورنيا”.

وانتهت زيجات باز ألدرين الثلاثة السابقة بالطلاق. رائد الفضاء الأمريكي هو آخر ناجٍ من مهمة أبولو 110 والتي أصبح خلالها هو ونيل أرمسترونج أول إنسان يطأ قدماه القمر، في 20 جويلية 1969.