ثاني اعتداء في ظرف أسبوع!

سجلت أمس مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا على الساعة 21:40 عملية اعتداء. على حافلة ذات الترقيم التالي 43091 تشتغل خط رقم 701 الذي يربط بين محطة شوفالي وزرالدة بالضبط بموقف بريجة.

أين تم رشق الحافلة بالحجارة وعلى متنها الركاب من طرف مجموعة من المراهقين وإلحاق أضرار مادية معتبرة لزجاج الحافلة.

وحسب بيان المؤسسة، فإن “هذه الأعمال التخريبية والسلوكات الغير متحضرة لها آثار ضارة على جودة واستمرار الخدمة مع العلم أن الحافلة المتضررة. يتم حجزها وابقائها تحت الصيانة مما يؤدي الى النقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة”.

كما دعت المؤسسة الأولياء والمواطنين إلى توعية الأطفال ومكافحة مثل هذه. التصرفات وعدم المساس بالأملاك العمومية التي تضر بالمؤسسة والزبائن بالدرجة الأولى.