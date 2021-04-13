ثاني رمضان في ظل قيود صحية صارمة بسبب فيروس كورونا

حلّ شهر رمضان في الكثير من الدول الإسلامية للسنة الثانية على التوالي في ظل جائحة كوفيد19، وتحت قيود صحية صارمة.

وسيمضي المسلمون شهر رمضان في ظل قيود صحية ومخاوف من إصابات جديدة.

وأعلنت السلطات السعودية مطلع أفريل، أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا سيسمح لهم بتأدية مناسك العمرة في رمضان.

وأحصت أوروبا وفاة أكثر من مليون شخص بكوفيد-19 منذ ظهور فيروس كورونا للمرة الاولى في الصين.

وبلغ عدد الوفيات في 52 بلدا ومنطقة وصولا الى الشرق حتى أذربيجان وروسيا مليونا و288 وفاة و560 اصابة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان خيركوف “نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء”.

وينتظر تخفيف للقيود الصحية خلال الأسبوع الراهن في إيطاليا وإيرلندا وسلوفينيا واليونان.

أما فرنسا التي تضربها بقوة موجة ثالثة من الوباء ،فقد تجاوزت الاثنين عتبة 99 ألف وفاة، ويتوقع أن تتجاوز المئة ألفا خلال الأسبوع الحالي.