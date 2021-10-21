ثاني لاعب من وداد بوفاريك يمتطي “قوارب الموت”

ركب لاعب وداد بوفاريك محمد حمام قوارب الموت. أين توجه إلى الضفة الأخرى و بالضبط إلى إسبانيا رفقة مجموعة من الشباب الجزائري.

وكشفت مصادر “النهار” أن اللاعب محمد حمام بلغ الضفة الأخرى بعد قرار الرحيل قبل يومين. أين يتواجد حاليا في إسبانيا.

يحدث هذا، في ثاني أسبوع بعد حادثة توجه سيد علي بوكابوس الناشط في نفس الفريق “وداد بوفاريك” إلى اسبانيا عبر “قارب الموت”. أين يتواجد حاليا ضمن قائمة المفقودين حسب تصريحات شقيقه.

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