ثاني مُدرب يفسخ عقده مع شباب بلوزداد قبل بداية الموسم !!

الرياضة
  • -
  • 0
ثاني مُدرب يفسخ عقده مع شباب بلوزداد قبل بداية الموسم !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تراجع المدرب اليامين بوغرارة عن تدريب فريق شباب بلوزداد بسبب الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء العقيبة حتى قبل بداية الموسم.

وأكد بوغرارة أن سبب تراجعه عن تدريب الفريق البلوزدادي يعود لعدم وفاء الرئيس بوحفص بإلتزامته إضافة إلى مُطالبة العديد من اللاعبين الجدد بفسخ عقودهم.

ويُعتبر الحارس السابق للمنتخب الوطني المدرب الثاني الذي يذهب من الشباب بعد إقالة سلفه عز الدين أيت جودي من طرف بوحفص.

وهذا مايمثل سابقة في تاريخ الفريق العريق الذي تخلى عن مُدربين حتى قبل بداية التحضير تحسبا للموسم الكروي المُقبل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital