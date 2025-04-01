ثاني يوم من العيد.. أزيد من 11 ألف مسافر عبر محطة الخروبة 

سجلت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر بالخروبة “سوڨرال” أكثر من 11 ألف مسافر حتى الثانية زوالًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان “سوڨرال” عبر حسبها على الفيسبوك أنه رغم أن اليوم الثاني من العيد هو يوم عطلة، إلا أن المحطة البرية للجزائر شهدت توافدًا كبيرًا للعائلات والمسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين 11.000 شخص حتى الساعة 14:00، مع استمرار الحجوزات بشكل عادي وانسيابي.

كما استحسن المسافرون الجهود المبذولة لضمان خدمتهم خلال أيام العيد، بفضل الإمكانيات المسخرة وفريق العمل الذي واصل جهوده لضمان راحة الجميع خلال المناوبة .