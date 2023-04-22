ثاني يوم من عيد الفطر.. إستجابة واسعة للتجار للمدوامة عبر 7 ولايات 

أكد المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات لناحية باتنة محمد سردون استجابة واسعة لنظام المداومة الذي أعدته مصالح التجارة بمناسبة عيد الفطر المبارك من طرف التجار عبر 7 ولايات بشرق البلاد.

وحسب محمد سردون تم تسجيل في اليوم الثاني من عيد الفطر إستجابة بنسبة قاربت 100 بالمائة لنظام المدامة عبر 7 ولايات بشرق البلاد.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية أم البواقي وبسكرة وتبسة وقسنطينة وخنشلة وأولاد جلال التابعة للمديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لناحية باتنة. وذلك حسب المعاينات الميدانية لأعوان الرقابة بهذه الولايات.

وأضاف ذات المسؤول ان ولاية باتنة عرفت تخلف تاجر واحد فقط لم يلتزم بفتح محله التجاري من اصل 6125 تاجرا. حيث تم تسخيرهم عبر الولايات السبعة لضمان المداومة وتموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات اللازمة خلال هذه المناسبة الدينية