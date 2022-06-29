ثبوت رؤية هلال ذي الحجة بالسعودية.. وهذا أول أيام عيد الأضحى

أعلن المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم غدٍ الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وعليه، فإن الوقوف بعرفة سيكون الجمعة الموافق ل8 جويلية، في حين عيد الأضحى لهذا العام سيكون يوم السبت الموافق لـ 9 جويلية الداخل.

وقالت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية،في بيان لها أنه ” غداً الخميس 30 / 6 / 2022م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 / 7 / 2022م.”